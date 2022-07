100 DI QUESTI GIORNI. Avella, seconda Laurea per Caterina Caruso

Caterina Caruso di Avella ha conseguito anticipatamente la seconda Laurea ovvero la Laurea Magistrale in Psicologia, ottenendo dalla commissione un 110 e lode, dedicando la tesi a tutti i pazienti cardiopatici ma non solo anche a tutti i malati che combattono contro una malattia e ai familiari che si prendono cura, e in particolare, al padre cardiopatico.

Discutendo una tesi che evidenzia il campo della Psicocardiologia, un campo a cui è stata data scarsa attenzione e che, difatti, negli ultimi due anni con la Pandemia da Covid 19 sono aumentante sensibilmente le malattie cardiache; presentando, altresì, anche la sindrome del cuore spezzato.

Mettendo in luce l’importanza che ricopre lo psicologo nell’equipe al pari di un medico, nella fase di cura per “l’intero” periodo di ospedalizzazione di tutti i pazienti.

A lei vanno gli auguri speciali dei suoi amici e della redazione di Binews.

