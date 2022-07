Mugnano – I ringraziamenti del Comitato Festa Maria Santissima delle Grazie

La serata più attesa, una serata tanto cercata da noi del Comitato festa. Una serata per cui non ci sono parole, degna conclusione dei festeggiamenti in onore della nostra Patrona.

GRAZIE MUGNANO, GRAZIE DANIELE DE MARTINO, GRAZIE CATERINA RUSSO E ANCORA GRAZIE A STEFANO SCAFURI.

Vogliamo approfittare per rinnovare i dovuti ringraziamenti in primis al popolo di Mugnano del Cardinale per il loro sostegno e per la presenza fissa e costante alla festa Patronale; al Rettore Don Giuseppe Autorino per la disponibilità e collaborazione; all’amministrazione comunale con il sindaco Alessandro Napolitano, sempre vicini e disponibili; all’Associazione comitato festa Santi Stefano Baiano ed al comitato festa Maria SS delle Grazie e San Sebastiano Avella per aver presenziato la Processione nell’ambito del progetto Unione dei Comitati festa; al corpo dei vigili urbani per l’impeccabile servizio, ai carabinieri della compagnia di baiano nella persona del comandante De Luca per la presenza e disponibilità e alla protezione civile. Un doveroso ringraziamento va alle squadre del Pallio e delle Torce per le gare svolte, per il grande impegno e sforzo che ci mettono ogni anno per presenziare alla cerimonia; ai cullatori per impegno ed il sacrificio e senza i quali la processione non si potrebbe svolgere; a Tedeschi Arte floreale per i fiori offerti alla nostra Vergine Maria, alla sig.ra Piera piante e fiori Gimmelli per l’addobbo delle Torce, al comune di Sirignano per la disponibilità dimostrata e in generale a tutti coloro i quali hanno collaborato a vario titolo per la riuscita della festa. Se abbiamo dimenticato qualcuno scusateci, ma questi 3 giorni sono stati veramente intensi ed emozionanti, una grande ripartenza dopo 2 anni difficili.

Non finiremo mai di ringraziarvi ed è merito vostro se si è svolto tutto nel migliore dei modi, in un clima di festa e serenità per tutta la comunità mugnanese.

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE.

VI DIAMO APPUNTAMENTO AL 22 LUGLIO PER LA MESSA IN PIAZZA E LA RISALITA AL TRONO DI MARIA SS DELLE GRAZIE.

