100 DI QUESTI GIORNI. Avella, oggi è il compleanno di Enza Canonico. Gli Auguri

Compie 50 anni Enza Canonico di Avella, ecco gli auguri speciali da parte di tutta la famiglia. “Auguri alla bambina che sei stata e alla donna che sei diventata, alla madre che ti impegni tutti i giorni ad essere, con premura e amore straordinari, alla moglie, all’amica, alla zia, alla sorella e a tutte le altre mille cose che sei, perché tu hai la capacità di far coesistere in te più persone, rimanendo però sempre e solo una. È forse questa la tua cifra, la tua particolarità profondissima: sei molteplice, eppure sempre fedele a te stessa, alla tua natura forte e romantica, fragile e innamorata della vita e della libertà, sincera e schietta, intelligente e critica, delicata e, se necessario, dura come la pietra. L’importante è non tradirsi mai, vivere tenendo fede alla propria verità, e tu l’hai sempre fatto, per cinquant’anni, con un ardore e un amor di vita che certamente non perderai, perché tu sei questo: un sogno fattosi donna e una donna che, dopo mezzo secolo, comunque non ha smesso di sognare. Resta il fiume in piena che inonda, il sole che chiarifica e riscalda, la pioggia che monda, la neve che incanta. Resta così, sempre. Sei straordinaria. Auguri!”