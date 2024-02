Compie oggi, 18 Febbraio 2024, 66 anni Rino Pecchia. Conosciutissimo ad Avella non solo per aver ricoperto svariate cariche politiche che vanno dal Sindaco al Presidente del Consiglio Comunale e tra i soci fondatori dell’emittente Radio Avella, ma anche per le sue qualità umane di persona gentile e generosa e affettuosa. Gli auguri speciali di buon compleanno giungono dai amici storici di Radio Avella e da tutta la redazione di Binews.