W la Pinza Bolognese, dolce fuori e “brusca e aromatica” dentro

Tra i prodotti protagonisti del paniere gastronomico bolognese c’è anche la famosa e popolare Pinza Bolognese, scrigno di dolcezza con il cuore “brusco e aromatico” di Mostarda di Bologna.

La gastronomia tradizionale del capoluogo emiliano è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo per le sue specialità, dalle tagliatelle al ragù alla cotoletta, dai tortellini ai “discussi” ma ubiquitari spaghetti alla bolognese: in questo lungo elenco di tipicità petroniane (31 delle quali, depositate e tutelate dalla locale Camera di Commercio) i dolci purtroppo non occupano un posto d’onore, anche se la tradizione bolognese può

fregiarsi di molte ricette storiche di fine pasto.



Per colmare questa lacuna di cultura gastronomica viene lanciato il CONCORSO “VERA PINZA BOLOGNESE” per scoprire la ricetta più rispondente alla tradizionale preparazione. Ideatori dell’iniziativa sono Cibò. So Good!, realtà di primo piano nel marketing territoriale e nella promozione delle eccellenze italiane, e la storica azienda Cavazza 1898, da 125 anni produttrice della vera mostarda di Bologna. Questa confettura rappresenta, infatti, la specialità emblematica della ditta artigianale emiliana con la sua veste iconica, la consistenza corposa e il caratteristico sapore retrò per mantenere fede, da sempre, alla sua storicità e alla sua diffusione territoriale.

L’originale Contest, dedicato alla ricetta della Pinza Bolognese, si avvarrà della collaborazione di esperti e storici dell’alimentazione, ed è aperto a tutti coloro che credono di possedere la ricetta autentica della Pinza Bolognese: azdaure, amanti della cucina bolognese, ma anche nonne e nipoti, fornai, pasticcieri, cuochi, foodblogger, massaie, studenti buongustai e giovani gourmand: tutti sono chiamati a inviare la propria ricetta di Pinza Bolognese, con dovizia di particolari e corredata da foto, compilando l’apposito form alla pagina www.cibosogood.it/concorso/.

Una giuria di esperti, selezionerà le 5 ricette che più interpretano le tradizioni e la storia, per accedere alle sfida finale dell’assaggio che si terrà a Bologna il prossimo autunno. I 5 finalisti realizzeranno in diretta le loro ricette davanti alla Giuria di esperti e alle Giuria popolare che decreteranno la ricetta vincente.

Ma le sorprese del concorso “Vera Pinza Bolognese” non finiscono qui: presto arriveranno ulteriori novità della sfida dolciaria più originale e trendy dell’estate bolognese!

a cura di A. Cascone