Label Global Service tra le eccellenze che rappresentano Procida Capitale della cultura 2022

L’azienda irpina con sede operativa a Torino produce le suggestive etichette del vino Mosaico

Una fitta reta di eventi e collaborazioni accompagnano la nomina di Procida come Capitale

della cultura, e tra i tanti partner coinvolti nei progetti c’è anche Label Global Service di

Michele Melzini azienda irpina con sede operativa a Torino, specializzata nella

realizzazione di etichette evocative.

Mosaico per Procida è un vino frutto di lungo lavoro e della collaborazione di ben 26

viticoltori del territorio, riuniti con l’intento di creare un vino che celebrasse l’evento e che

portasse con sé il sapore vulcanico del territorio. Con la presentazione della bottiglia, in

tiratura limitata, creata da Roberto Cipresso winemaker e in collaborazione con Gaetano

Cataldo di Identità Mediterranea ha fatto sfoggio di sé l’etichetta che l’accompagna,

risultato di grande lavoro ed estro creativo, selezionato da MAVV (Wine Art Museum).

Label Global Service è fiera di aver aderito a questo progetto, che porta con sé insieme a

tutti gli altri attori partecipanti un senso comune di etica produttiva e di sostenibilità proprio

grazie al grande amore verso il territorio in cui si opera.

Dal 19 al 21 maggio sarà possibile degustare questo vino al Mediterranean Wine Fest, un

prestigioso incontro di esperti ed amanti del settore che si incontreranno nella bellissima

sede di San Domenico Maggiore, nel centro storico di Napoli.

Durante il Wine Art si potrà godere delle opere d’arte esposte in sala mentre si degustano i

migliori vini che il mediterraneo offre.

Una grande occasione quindi, per esaltare questo territorio e tutte le aziende che vi

operano.

