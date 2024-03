Terzigno, abbattuti gli alberi di piazzetta Borgonuovo.

L’Amministrazione Comunale di Terzigno, nonostante le proteste dei cittadini, non ha fatto passi indietro e ha proceduto all’abbattimento degli alberi di piazzetta Borgonuovo, storico polmone verde della cittadina alle pendici del Vesuvio.

“E’ una scelta incomprensibile – commenta il deputato Francesco Emilio Borrelli – Con la Giunta Comunale di Terzigno si era instaurato un proficuo rapporto di collaborazione. Tantissimi cittadini, avevano chiesto la revisione del progetto di riqualificazione della piazza, per evitare l’abbattimento degli alberi. Ma tutto questo non è avvenuto e gli alberi di piazzetta Borgonuovo sono stati rasi al suolo. Adesso procederò alla verifica degli atti per accertare la legittimità degli abbattimenti e le perizie degli agronomi e continuerò a chiedere le ragioni di questa scelta fino a quando non verrà fornita una risposta esaustiva”. Questo quanto dichiarato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.