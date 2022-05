San Gennaro Vesuviano : Cavalli e Carrozze la tradizione continua

Cavalli e Carrozze è l’evento che ormai da anni si svolge a San Gennaro Vesuviano, la sfilata di cavalli e carrozze d’epoca, organizzata dal “Centro ippico San Gennaro”, con il patrocinio del Comune di San Gennaro Vesuviano.

La manifestazione è diventata un’ occasione per conoscere una bellissima realtà come quella delle carrozze d’epoca – dichiara Gennaro Nunziata, Presidente del Centro Ippico San Gennaro – e per ospitare in città un evento unico, di richiamo anche per i comuni limitrofi.

L’evento all’insegna dello sport e della cultura attira annualmente appassionati, ma anche famiglie e bambini per assistere ad uno spettacolo particolare e ammirare carrozze di grande bellezza.

“Il centro ippico sarà presente domenica 5 giugno nel comune di Roccarainola alla festa “La damigella del re”, che vedrà la partecipazione del noto attore Patrizio Rispo, storico interprete della fiction Rai “Un posto al sole”, aggiunge Aniello Miranda, membro del Centro Ippico”. A settembre, come ogni anno, l’ippica e le sfilate equestri saranno al centro della 409a edizione della Fiera Vesuviana, il più importante momento di scambio commerciale all’interno dell’agro vesuviano nonché fondamentale volano dell’economia locale.

