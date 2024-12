Pollena Trocchia: al via i laboratori socio-educativi nelle scuole, tra creatività e spirito natalizio

Lunedì 9 dicembre, le scuole del territorio di Pollena Trocchia, sia pubbliche che paritarie, ospiteranno laboratori socio-educativi dedicati al benessere psicofisico dei più piccoli, arricchiti dal tema natalizio che caratterizza il periodo. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, coinvolgerà le scuole dell’Infanzia delle Suore degli Angeli, delle Suore Compassioniste, il plesso “Giocamondo” e i plessi di scuola primaria Fusco, San Gennariello, Tartaglia, oltre alla scuola secondaria di primo grado Viviani dell’I.C. Gaetano Donizetti.

Un Natale educativo e inclusivo

I laboratori sono pensati per offrire ai bambini e ragazzi uno spazio di gioia, creatività e condivisione, favorendo un ambiente positivo e stimolante. «Includere sia le scuole pubbliche sia quelle paritarie è parte di una strategia di inclusione e condivisione che punta a raggiungere tutti i minori, garantendo pari opportunità di partecipazione», ha dichiarato l’assessore alla Pubblica Istruzione, Arturo Cianniello.

Supporto alle famiglie e attenzione ai minori

L’obiettivo è anche quello di sgravare i genitori da ulteriori impegni fuori dall’orario scolastico. Come spiegato dall’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Filosa, «portare le attività direttamente nei plessi garantisce la partecipazione attiva di tutti i bambini, riducendo le difficoltà organizzative per le famiglie. Una scelta che conferma il nostro impegno per il benessere delle famiglie e dei minori».

Un momento per augurarsi buon Natale

Le attività natalizie saranno un’occasione per sensibilizzare i più piccoli al valore della condivisione e per superare eventuali difficoltà legate alla loro crescita in un’epoca sempre più complessa. Carlo Esposito, sindaco di Pollena Trocchia, ha sottolineato: «Questi laboratori rappresentano un modo per mantenere alta l’attenzione sulla salute e sul benessere psicofisico dei minori, senza dimenticare l’importanza del gioco e dello spirito natalizio. Sarà anche un momento speciale per augurare buone feste ai nostri giovani cittadini».

L’iniziativa testimonia l’impegno della comunità locale nell’offrire supporto ai più piccoli, con un’attenzione particolare ai loro bisogni educativi ed emotivi. Un appuntamento che combina educazione, solidarietà e allegria, in perfetto spirito natalizio.