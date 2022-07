VISCIANO. Il giovane Pellegrino Foglia premiato dalla Casellati a palazzo Giustiniani

Lo scorso 14 giugno al giovane viscianese Pellegrino Foglia gli veniva mi recapitata una raccomandata da parte della Presidenza del Senato, con la quale la Prof. ssa Maria Elisabetta Alberti Casellati con testuali parole scriveva :” Mi ha molto colpito la scelta di candidarti alle elezioni amministrative della tua città , consapevole delle grandi fragilità e distorsioni del contesto territoriale…rinnovando il mio apprezzamento per la scelta di vivere i tuoi 19 anni all’insegna della speranza, della fiducia nelle tue capacità e della volontà di scommettere su un futuro di grandi prospettive per il nostro Paese e per la tua terra, per questi motivi sarei felice di incontrarti in Senato”.

Il 12 luglio a Palazzo Giustiniani il giovane candidato alle scorse comunali è stato ricevuto dal Presidente, con il quale ha intrattenuto una piacevole conversazione su problematiche sociali, culturali e politiche. Per suggellare l’incontro gli veniva conferito una testo sulla Costituzione Italiana.