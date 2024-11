Violenza a Mugnano del Cardinale: Appello della Comunità per Maggiori controlli e sicurezza

Negli ultimi giorni, Mugnano del Cardinale è stato teatro di episodi di violenza che hanno destato grande preoccupazione tra i cittadini. Tre giovani, identificati come stranieri, hanno seminato panico e paura, scatenando una serie di attacchi contro altri giovani del paese. Secondo le testimonianze raccolte, questi individui, dopo aver abusato di alcol, hanno dato sfogo a una violenza cieca, senza apparenti motivi, ma con conseguenze gravi per la sicurezza del territorio.

Gli episodi riportati sono inquietanti: si parla di una rissa scoppiata in un noto bar del paese, in cui sono state usate bottiglie di vetro, bastoni e cinture come armi. Gli aggressori non si sono fermati lì, arrivando persino a staccare un tronco da un albero per utilizzarlo come strumento di intimidazione contro altri ragazzi. Non contenti, si sono poi diretti verso i locali situati lungo la Nazionale, continuando in una serie di atti violenti che hanno causato non solo danni materiali ma, soprattutto, un diffuso senso di insicurezza tra la popolazione.

Per una comunità come quella di Mugnano del Cardinale, sempre aperta e accogliente verso l’integrazione degli immigrati, questi eventi rappresentano un grave colpo. “La nostra è sempre stata una comunità inclusiva – sottolineano i cittadini – ma questi atti di violenza gratuita non devono esistere in un paese tranquillo come il nostro.”

L’appello lanciato dai residenti è un grido di aiuto alle autorità competenti. Si richiede un rafforzamento dei controlli nelle aree più frequentate dai giovani e nei luoghi di ritrovo, affinché possano restare spazi sicuri e protetti. “Non chiediamo altro che i nostri figli possano passeggiare e divertirsi in tranquillità,” dicono le famiglie preoccupate.

Le forze dell’ordine sono chiamate ad agire prontamente per ristabilire la serenità in un paese che, fino a poco tempo fa, era sinonimo di tranquillità e rispetto. La comunità di Mugnano del Cardinale spera che, con un aumento della sorveglianza e una risposta decisa delle istituzioni, simili episodi non si ripetano, permettendo a tutti i cittadini di tornare a vivere con fiducia e serenità il proprio territorio.