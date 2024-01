U.S. Avellino. Parte la campagna abbonamenti per le gare casalinghe del girone di ritorno

Partirà questo pomeriggio, mercoledì 17 gennaio, alle ore 15.00 la campagna abbonamenti dell’U.S. Avellino 1912 valida per le gare casalinghe del girone di ritorno.

I prezzi dei titoli di accesso validi per le 8 gare che verranno disputare al Partenio – Lombardi saranno i seguenti:

Curva Sud

Intero € 70

Ridotto € 50

Under 12 € 35

Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2018)

Tribuna Terminio

Intero € 110

Ridotto € 80

Under 12 € 60

Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2018)

Tribuna Montevergine Settori A-B/D-E

Intero € 160

Ridotto € 130

Under 12 € 100

Libero accesso per i bambini (nati dal 01/01/2018)

Gli abbonamenti ridotti riguarderanno le seguenti categorie:

Over 65 – Nati prima del 31/12/1958 Under 20 – Nati a partire dal 01/01/2003 Famiglie Donne

Gli abbonamenti under 12 saranno riservati ai bambini nati a partire dal 01/01/2011.

I nuclei familiari composti da almeno 3 persone avranno diritto al prezzo “ridotto famiglia” per ogni tessera richiesta (ad es.: padre, madre e un figlio sottoscriveranno 3 abbonamenti con riduzione; un genitore e 3 figli avranno diritto a 4 abbonamenti con riduzione). Nel caso in cui uno dei figli dovesse essere under 12 avrà diritto al proprio ridotto.

I ridotti famiglia potranno essere richiesti esclusivamente presso il botteghino dello stadio Partenio – Lombardi con annessa certificazione idonea e recente (stato di famiglia).

I bambini nati a partire dal 01/01/2018 avranno libero accesso allo stadio.

Come acquistare gli abbonamenti

Gli abbonamenti potranno essere acquistati presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, online attraverso sul sito Go2 o presso i rivenditori autorizzati del circuito Go2 dei quali l’elenco è consultabile al seguente link.

L’acquisto dell’abbonamento è subordinato alla presa visione e accettazione delle “Condizioni Generali di acquisto”, del “Regolamento d’Uso” dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino e del “Codice Etico” (o “Codice di Condotta”), consultabili nella loro versione più aggiornata, sul sito ufficiale all’indirizzo www.usavellino1912.com.

Sarà possibile acquistare gli abbonamenti fino a giovedì 25 gennaio 2024.

La biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi, per la fase di vendita degli abbonamenti validi per il girone di ritorno, osserverà i seguenti orari di apertura:

Mercoledì 17 gennaio dalle ore 15.00 alle 19.00;

Giovedì 18 e Venerdì 19 gennaio dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00;

Sabato 20 gennaio dalle ore 9.30 alle 13.00;

Domenica 21 gennaio chiuso;

Da Lunedì 22 a Giovedì 25 gennaio dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00;

Ritiro delle tessere

Gli abbonamenti, compresi quelli sottoscritti online e presso i punti vendita Go2, potranno essere ritirati presso la biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi, a partire da sabato 27 gennaio, presentando il tagliando o la ricevuta consegnata al momento della sottoscrizione.