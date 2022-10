SPERONE. L’on. Gianfranco Rotondi ritorna nel baianese per ringraziare gli elettori. Video e Foto

Era stato nel mandamento baianese per due volte durante la campagna elettorale, prima a Baiano e poi ad Avella, oggi all’indomani del voto politico è ritornato in paese, a Sperone in piazza Luigi Lauro, per ringraziare gli elettori del suffragio ottenuto che gli ha permesso di conquistare ancora una volta un seggio in parlamento in un collegio che aveva visto sempre prevalere esponenti di centro sinistra. Lo stesso Rotondi nel suo discorso ha sottolineato che è stata una vittoria quasi inaspettata, conoscendo il collegio storicamente di sinistra, e che la sua candidatura era una sorta di sacrificio che gli avevano chiesto. Lo stesso deputato ha sottolineato che grazie ai tanti voti ottenuti nell’area bassa irpina che si è riusciti a vincere. Al tavolo allestito in piazza a fare gli onori di casa il consigliere Pasquale Muccio e Enzo Pecorelli che ha fatto da moderatore. Ad accogliere Rotondi tanti amministratori dell’area mandamentale ad iniziare dall’ex presidente della Provincia di Avellino Domenico Biancardi, della consigliere avellana Nicoletta Longobardi ed ex amministratori come Rino Pecchia, Mario Montanile, ma anche esponenti politici venuti da Avellino come Sabino Morano. Ecco in allegato il video degli interventi.