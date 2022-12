Sandro Abate. Vincenzo Botta ritorno nella squadra avellinese

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Vincenzo Botta, centrale difensivo, classe 1984.

Vincenzo Botta, ha già militato nella Sandro Abate negli anni della promozione dalla Serie B alla Serie A2, arriva dall’AP Aversa, in carriera ha vestito anche le maglie di Napoli, San Giuseppe, Benevento, Marigliano, Stabia e Scafati-Santa Maria. Giocatore di elevata esperienza ha vestito più volte la maglia della Nazionale Italiana.

“Le motivazioni sono tante, è un ritorno a casa, sono davvero felice di essere nuovamente alla Sandro Abate, ha dichiarato Vincenzo Botta. Il primo obiettivo è fare bene. Ringrazio per la fiducia la proprietà, il capitano Massimo Abate e la famiglia Abate, ripagherò tale fiducia impegnandomi quotidianamente in campo. Non vedo l’ora di giocare al palazzetto davanti ai nostri tifosi”