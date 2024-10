Raccolta Solidale per Animali Bisognosi a Sperone: “Diamogli una Zampa”

A Sperone, in Piazza L. Lauro, il 4 e 5 ottobre, si terrà una raccolta solidale in favore degli animali bisognosi, organizzata dal Servizio Civile Universale in collaborazione con la Pro Loco Sperone APS. L’iniziativa, intitolata “Diamogli una zampa”, mira a raccogliere beni di prima necessità per cani e gatti, come cibo umido e crocchette, tappetini assorbenti, cucce, trasportini, e vari articoli di conforto, tra cui coperte, giochi, biscottini, e snack masticativi.

La raccolta si svolgerà in due fasce orarie, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:00, durante entrambe le giornate. I proventi e i beni raccolti verranno destinati ai volontari animalisti locali, che si occupano del benessere degli animali in difficoltà.

A completare l’iniziativa, è stata allestita una piccola mostra che illustra i numerosi salvataggi e adozioni di animali realizzati dal gruppo di volontari. Come dichiarato da Lucia Scotto D’Antuono, una delle promotrici dell’evento, l’obiettivo è sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’adozione e del supporto agli animali abbandonati e maltrattati.

L’evento rappresenta un’ottima opportunità per aiutare concretamente gli animali e conoscere da vicino il lavoro dei volontari.