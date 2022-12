QUADRELLE. Durante le feste natalizie arriva il campus sperimentale “Aspettando la Befana”

Aspettando la Befana 2023 e’ il nuovo progetto didattico realizzato da questa amministrazione comunale in collaborazione con la cooperativa sociale ATENA.

Il progetto e’ rivolto agli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria Padre Pio di via Aldo Moro e promuove la conciliazione, intesa come supporto concreto alla gestione dei tempi di vita familiare nella custodia dei figli, nelle festività natalizie quando la scuola resta chiusa.

Durante lo svolgimento che avverrà nei periodi di pausa delle attività scolastiche, gli alunni potranno sperimentare:

1. diverse tecniche artistiche;

2. sviluppare la propria manualità e creatività;

3. arricchire le proprie capacità lavorando in gruppo;

4. conoscere il valore del materiale e degli strumenti usati.

Saranno proposti i seguenti laboratori artistici:

1. Costruzione di casette in legno;

2. Addobbi in argilla;

3. Palline in feltro;

4. Ghirlanda in vegetali e lana;

5. Lanterne di carta;

6. Calze in tessuti vari;

7. Riciclo creativo con stoffe e bottoni;

8. Tombolata di natale creativa;

9. Atelier creativo di lettura animata.

La domanda di partecipazione può essere ritirata in comune presso l’ufficio protocollo o alla scuola.