Omaggio ai caduti di tutte le guerre , il 4 novembre a Flumeri, con Autorità, Associazioni di Volontariato e Protezione Civile.

Il Comune di Flumeri, come ogni anno ha ricordato il 4 novembre , giorno dell’ Unità Nazionale e delle Forze Armate, con una solenne cerimonia al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, con la posa di una Corona di Alloro.

L’ evento è iniziato con la celebrazione di una Messa nella chiesa di Santa Maria Assunta, officiata da Don Claudio Lettieri (Parroco di Flumeri/Trevico), a cui hanno partecipato autorità civili, militari e dell’ associazionismo: Angelo Antonio Lanza ( Sindaco di Flumeri ) , Francesco Strazza (Comandante la Stazione dei Carabinieri di Flumeri), Angela Masucci e Angela Garofalo (Assessore al Comune di Flumeri ), Sonia Schena (Comamdante Polizia Municipale di Flumeri )Antonietta Raduazzo / Maria R. Guerriero ( Presidente e Vice dell’ Associazione Bagliori di Luce ODV ), Francesco Giacobbe (Presidente Protezione Civile Flumerese ) e Antonio Iannuzzo / Mario Uva ( RGPT Protezione Civile).

Nella sua omelia, Don Lettieri ha tra l’altro detto: ” questa cerimonia non deve essere solo un ricordo, ma, deve essere una conversione sociale per un bene comune. Perchè oggi, viviamo in un mondo dove sono morti per guerre milioni di persone. Un pensiero va anche alle Forze Armate , che in questi giorni , stanno garantendo la libertà di tutti, a causa delle continue manifestazioni di protesta, che stanno avvenendo in questi giorni in Italia”.

Dopo la Santa Messa, tutti in corteo, per deporre la Corona di Alloro al monumento dei Caduti sito in via Olivieri, dove il Sindaco Lanza, ha ricordato con un breve discorso i caduti, i cui nomi rimarranno per sempre scolpiti sulla lapide, come nei cuori dei flumeresi.”

Il tutto, si è svolto nel rispetto delle norme anticovid.

Carmine Martino

