MUGNANO DEL CARDINALE (AV). Il dott. Filomeno Caruso a Roma al convegno sull'”Innovazione e sviluppo della medicina tradizionale cinese”

Si e’ svolto a Roma presso l’ambasciata cinese e l’ istituto Paracelso il convegno dal titolo “Innovazione e sviluppo della medicina tradizionale cinese”. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di autorità governative cinesi ed illustri professori dell’ Università cinese e presidenti di varie associazioni tra cui il prof. Dott. Chunbiao Guo presidente Mtc in Italia amico fraterno e promotore assoluto di iniziative che promuovono la medicina e la cultura cinese. L’obiettivo e’ quello di creare rapporti sempre più stretti e proficui tra la medicina cinese e quella occidentale. Ha partecipato ed è intervenuto il vicepresidente nazionale dell’associazione di medicina tradizionale cinese dott. Filomeno Caruso che ha ribadito che: “siamo una sola famiglia sotto un unico cielo così come e’ unica la medicina perche’ quando ci si prende cura della persona bisogna pensare al suo benessere psicofisico utilizzando le varie metodiche mediche occidentale cinese ed omeopatica omotossicologica e medicina fisiologica di regolazione”, lo stesso ha ribadito di creare un centro in Campania punto di riferimento per tutti i cittadini inoltre sarà organizzato la giornata mondiale di medicina cinese a Mugnano del Cardinale (Av) il paese di Santa Filomena e screening con visite gratuite.

Hanno partecipato:

Shen Jianlei, Ministro Consigliere dell’Ambasciata Cinese in Italia, Dott. Luca Rosi, Direttore delle relazioni esterne dell’Istituto Superiore di Sanità, Delegazione di esperti e ricercatori dell’Università di Medicina Tradizionale Cinese di Tianjin, Prof.ssa Filomena Petti, presidente dell’Istituto Paracelso di Medicina Tradizionale Cinese, Roma, Direttore Sergio Bangrazi.

Associazione Italiana di Medicina Cinese: Chunbiao Guo, Filomeno Caruso, Sergio Patrono, Weihua Wen, Jiamin Zhan, Jun He, Xuefeng Liu, You Lv

IIMTC: Jialiang He.