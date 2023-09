MUGNANO. Completati i passaggi pedonali con semaforo, nelle prossime ore andranno in funzione

Nella giornata di oggi saranno completati i lavori di segnalatica stradale laddove sono stati installati i semafori per consentire il passaggio pedonale, ovvero quello bei pressi della chiesa del Cardinale è quello all’incrocio con via Montevergine. Il sindaco Napolitano completa così un’opera che consentirà ai cittadini un attraversamento in massima sicurezza dell’arteria molto trafficata, inoltre entreranno in azione anche le telecamere di sorveglianza che permetteranno alla Polizia Municipale di controllare eventuali infrazioni. Le telecamere sono dotate anche di misuratore di velocità e immortaleranno tutti quei veicoli che transiteranno ad una velocità superiore ai 50 Km orari. Il comdante dei Vigili, il maresciallo Giovanni Masucci, ha comunicato che l’ufficio da lui diretto, per chi non rispetterà le norme applicherà le sanzioni come per legge.