Mugnano del Cardinale. Filomeno Caruso di NUOVA ALLEANZA POPOLARE Conferenza stampa per liberare l’Irpinia dalla plastica e dall’inquinamento.

Sabato 30 settembre, il candidato di NUOVA ALLEANZA POPOLARE, Filomeno Caruso, terrà una conferenza stampa presso la sede del partito in piazzetta San Pio a Mugnano del Cardinale. L’evento è parte di una campagna nazionale per liberare l’Italia dalla plastica e dall’inquinamento da polveri sottili. La conferenza stampa vedrà anche il lancio ufficiale di una petizione e la raccolta di firme per sostenere questa causa cruciale.

L’inquinamento plastico è diventato uno dei problemi ambientali più urgenti che l’umanità affronta oggi. La plastica a lunga durata ha un impatto devastante sugli ecosistemi marini e terrestri, minaccia la vita selvatica e persino la salute umana. L’Italia, pur essendo un paese bellissimo e ricco di storia, non è immune da questo problema.

La campagna “Liberi dalla plastica” di Filomeno Caruso mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di ridurre l’uso della plastica e promuovere alternative sostenibili. Questa iniziativa non si ferma alla sensibilizzazione, ma cerca di promuovere politiche concrete per ridurre la produzione e l’uso di plastica monouso in Italia.

La conferenza stampa di Sabato 30 settembre non si limiterà solo a discutere la problematica della plastica. Caruso affronterà anche il tema del 5G, sottolineando l’importanza della prevenzione e della sicurezza in merito alla tecnologia wireless di quinta generazione.

La campagna “Liberi dalla plastica e dall’inquinamento” di Filomeno Caruso non si fermerà a Mugnano del Cardinale. La manifestazione e la petizione saranno riproposte in tutti i comuni dell’Irpinia.

La conferenza stampa di Sabato 30 settembre rappresenta un importante passo avanti nella lotta per un’Italia più pulita e sicura. Filomeno Caruso e NUOVA ALLEANZA POPOLARE invitano tutti a partecipare all’evento, sostenere la petizione e contribuire alla raccolta di firme. Insieme, possiamo lavorare per un futuro più sostenibile, libero dalla plastica e dall’inquinamento.

(Andrea Salvatore Guerriero)