SPERONE. La Festa dell’Albero e la Giornata dell’Infanzia insieme.

Nel Plesso Pulcrano della Scuola Primaria di Sperone questa mattina si celebrerà

un’importante binomio: la Festa dell’Albero e la Giornata dell’Infanzia!

Facendo seguito all’offerta formativa dell’ICS Giovanni XIII-G. Parini di Baiano pubblicizzata ai tempi dell’iscrizione dell’anno scolastico in corso, ha inizio il progetto “Orto in classe”, destinato e dedicato alle classi prime sez. D/E, ai Docenti del gruppo classe, alle scolaresche in sinergia con i rappresentanti di classe dei genitori.

In uno spazio appositamente individuato dall’ Amministrazione Comunale ed in un clima festoso allietato dalla mitezza delle temperature si respirerà aria di festa con la semina di alcuni prodotti di ortofrutta. Inizia da oggi il tempo in cui alunni e Docenti vivranno in prima persona il crescere e l’evolversi della natura delle piccole piantine di prodotti dei nostri giardini. Un modo di vivere concretamente la sostenibilità ambientale e la bontà alimentare, parti integranti dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica nella scuola primaria. Il 20 Novembre è anche la Giornata dell’Infanzia, cogliendo l’occasione i Docenti ricorderanno a tutte le giovani leve i diritti sanciti dalla ”Carta del Fanciullo” varata illo tempore dall’UNICEF.

Anche questi aspetti risultano pianta stabile dell’educazione in questa Istituzione Scolastica e rappresentano parti non secondarie del civismo nelle classi di ogni ordine e grado.

