Inaugurata ieri la mostra dei 130 anni del MATTINO al circolo della stampa di Avellino

Allestita e realizzata dall’imprenditore Dentice Pantaleone con la speciale partecipazione dell’illustratore Salvatore Mattozzi. Molta apprezzata dal Direttore Monga che nel suo intervento a richiesto agli organizzatori di riproporla nel mese di maggio a Napoli nell’ambito delle celebrazioni dedicate al giornale.

di Saverio Bellofatto

Federico Monga, direttore del MATTINO, ha inaugurato ieri la mostra celebrativa dei 130 anni dello storico quoditiano fondato da Scarfoglio e Serao, nata dall’idea del Giornalista Gianni Colucci e organizzata dal l’imprenditore collezionista Dentice Pantaleone in collaborazione con l’associazione la piccola cometa Alessia Bellofatto. Oltre alle pagine originali del giornale, compresa la prima copia datata 16 marzo 1892, esposti in una cornice preparata da Dentice che ha ricostruito l’ambiente di una vecchia redazione giornalistica con macchine da scrivere, tavoli da disegno e manichini vestiti con abbigliamento stile anni 50, l’interessante rassegna delle illustrazioni realizzate in 25 anni di collaborazione con il MATTINO, di Salvatore Mattozzi. Molte le autorità e i giornalisti presenti all’evento. Al direttore Monga e al giornalista Colucci, Dentice Pantaleone ha voluto omaggiare con due bellissime e significative sculture in cartapesta dell’artista avellana Cettina Prezioso che ha rappresentato nelle opere l’importanza della cultura per la crescita civile della società. La didascalia delle sculture recita: non serve ad alzare muri! bisogna costruire ponti di … cultura, solidarietà e pace. In questo tragico momento è un monito che ci auspichiamo venga recepito dai potenti del mondo.

