Forino(Av): Il Sindaco Olivieri entra a far parte della Giunta della Comunità Montana Irno Solofrana.

Nella tarda mattinata di ieri, Domenica 14 Agosto, si è riunito il Consiglio Generale della Comunità Montana Irno Solofrana a cui hanno partecipato i Sindaci o loro delegati dei Comuni appartenenti all’ente sovracomunale.

Tra i punti all’ordine del giorno l’elezione dei nuovi organismi. All’unanimità dei presenti è stato eletto nuovo Presidente della Comunità Montana nella persona del Sindaco di Siano Giorgio Marchese. In Giunta tra gli altri sono riusciti ad entrare il Comune di Montoro Girolamo Giaquinto con il Consigliere Salvatore Castiello ed anche il Comune di Forino nella persona del Sindaco Antonio Olivieri.

Ecco le compiaciute parole del Primo Cittadino della Città dei Sette Colli per la prestigiosa nomina:

“Ringrazio fortemente gli amministratori che hanno avuto fiducia in me, spero vivamente di non deludere le tante aspettative. Affronterò questo nuovo ruolo di Assessore della Comunità Montana con determinazione e caparbietà, rappresentando al meglio Forino e i Comuni tutti della Comunità Montana. Spero di dare un contributo significativo per raggiungere gli obiettivi propri delle deleghe che mi saranno assegnate e quelli generali dell’Ente nella consapevolezza di quanto sia gravosa e complessa la gestione e la condizione delle Comunità Montane in generale. Come sempre, metterò il massimo impegno e tutte le mie energie per fare del mio meglio. È anche un giusto riconoscimento dato al Comune di Forino. Una nuova avventura inizia. ” Daniele Biondi