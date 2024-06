Forino (AV): L’ ASD FORINO è campione Provinciale di Calcio a 5 . I ragazzi di mister Smedile coronano un sogno inseguito da tempo

Ieri, venerdì 7 giugno si sono svolte le finali provinciali Endas per i campionati di calcio a 5 Giovanissimi ed Allievi, nel centro di aggregazione giovanile nella frazione di Villa San Nicola a Cesinali. A partecipare nella finale valevole per il primo posto del campionato Allievi, categoria 2007/08, la società forinese di calcio giovanile l’ ASD Forino della presidentessa Santucci Antonella che ha sfidato la squadra di casa, la Free Boys Amoroso di Cesinali. La gara da subito intensa e con ritmi elevati, vede la Free Boys Amoroso attuare un primo forcing per tentare di sbloccare la partita, ma è il Forino a passare grazie ad Andrea Riccardi, che insacca la rete del vantaggio direttamente su punizione. Dopo pochi minuti arriva il raddoppio, siglato da distanza dal capitano Simone Petrillo, ragazzo che si è distinto per tutta la stagione per la sua serietà e dedizione alla causa. Si va a riposo con il doppio vantaggio della squadra di mister Giulio Smedile e del suo fido secondo Carmine Romito L’ inizio ripresa vede la reazione dei locali che, verso il decimo minuto, con un uno due rapido nel giro di due minuti pareggiano la gara portando il risultato sul 2 a 2. I ragazzi del Forino, senza scoraggiarsi, si riversano in avanti e grazie ad una magia di Gabriele Perna si riportano in vantaggio sul 3 a 2. Quando la gara sembra volgere alla fine, i locali, mai domi, trovano il gol del pareggio che fissa il risultato sul 3 a 3 finale. Si va ai rigori. Partono i locali che non sbagliano e si portano in vantaggio. Immediata risposta del Forino col capitano Simone Petrillo. Tocca di nuovo ai padroni di casa che non sbagliano, risponde con freddezza Gabriele Perna. Ancora gol dei locali e pareggio di Andrea Riccardi. Si va ad oltranza! Parata del numero 1 Manuel D’Amore e gol decisivo di Giovanni Valentino. L’ ASD Forino è campione provinciale calcio a 5 per la stagione 2023/24! Bravi Ragazzi , AD MAJORA.

Asd Forino: D’Amore Manuel, Valentino Giovanni, Del Riso Alfredo, Riccardi Andrea, Canonico Fabio, De Filippis Cristian, Perna Gabriele, Petrillo Simone, Mancini Samuele. ( Da. Bio )