CALCIO. Il Nola si ferma sul pari: con la Mariglianese finisce 1-1

Il Nola non bissa la vittoria con il Bitonto e si ferma in casa nel derby contro la Mariglianese. Mister Condemi conferma il 4-3-1-2 con l’attacco pesante formato da Coratella e Figliolia ma deve rinunciare ancora a Donnarumma per infortunio.

Il Nola e la Mariglianese danno inizio sin da subito ad una gara prudente e di rispetto reciproco, cercando di pungere al momento giusto. Al 23′ l’inizio delle danze: rigore per la Mariglianese, dal dischetto va l’ex Esposito che però si fa parare il rigore da Cappa. Pochi minuti più tardi, al 33′, il Nola va in vantaggio con Coratella, abile a spizzare di testa in area e a siglare il suo primo gol con i bianconeri. Passano solo 3′ però e gli ospiti pareggiano con Aracri, bravo a sua volta a sgusciare sulla linea del fuorigioco e a battere Cappa di esterno. Nella seconda frazione di gara la Mariglianese va vicina al gol al 62′: protagonista ancora Esposito che si libera con le cattive di un difensore e spara una conclusione a giro che si stampa sulla traversa. Il Nola risponde con due colpi di testa pericolosi di Togora e Figliolia che finiscono di poco a lato di Maione.

DICHIARAZIONI “Dispiace non averla vinta, forse ai punti avremmo meritato i tre punti – ha dichiarato il mister Carmelo Condemi – La squadra però ha giocato bene, ci mancano ancora alcune situazioni che dobbiamo aggiustare e che dobbiamo migliorare ma bisogna avere pazienza ed avere questo ritmo”.

“Volevamo regalare una gioia al nostro presidente nel giorno del suo compleanno – ha affermato l’attaccante Simone Figliolia – Sono contento per Ciro Coratella che si è sbloccato. Ora testa al Bisceglie, dobbiamo cercare di prenderci quello che abbiamo mancato oggi”.

IL TABELLINO

Reti: Coratella 33‘ (N), Aracri 36′ (M).

Nola 1925: Cappa, Togora, Cassandro, D’Orsi, D’Ascia (79′ Corbisiero), Caliendo, Acampora, Zito (65′ Sicignano), Ruggiero, Figliolia, Coratella (65′ Di Dato). A disposizione: Mariano, Sagliano, Camara, Prevete, Miocchi, D’Angelo. Allenatore: Carmelo Condemi.

U.S. Mariglianese: Maione, Micillo (6′ Pantano), Arrivoli, De Martino, Varchetta, Tommasini (79′ De Giorgi), Faiello, Langella, Esposito, Aracri, Marzano (76′ Palumbo). A disposizione: Cafariello, De Angelis, Strazzullo, Rimoli, Ragosta, Tagliamonte. Allenatore: Luigi Sanchez.

Arbitro: Molinari di Lamezia Terme (assistenti Paradiso di Lamezia Terme e Fanara di Cosenza).

Note: ammoniti De Martino, Varchetta e Langella per la Mariglianese; ammoniti Cappa, Cassandro, Figliolia, Coratella e Caliendo per il Nola.

