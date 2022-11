Basket Serie B. IVPC Del Fes vulnerabile, a Monopoli perde 86-75

La IVPC Del Fes colleziona la terza sconfitta di fila che segue alle prime tre vittorie consecutive. Monopoli ha la meglio per 86-75. Il primo quarto si chiude sul 21-20, Venga per Avellino si fa sentire all’inizio. Poi Ballabio e Moretti fanno registrare il 21-15 pugliese prima del break irpino firmato Petrucci-Carida’. I ragazzi di Benedetto sono deficitari in difesa, ne approfittano i soliti Ballabio e Moretti. Monopoli tocca il +13 per chiudere alla fine del primo quarto avanti di 11 (47-36). La White Wise Monopoli è inarrestabile, purtroppo la Del Fes contribuisce alla marcia dei padroni di casa. Dopo il 58-42 Venga cerca di dare una scossa ai compagni, ci riesce e Arienti con una bomba ricuce fino al -6 (65-59). Sembra rimettersi tutto in gioco e invece Annese e’ determinante per il 79-66 di Monopoli che tiene sotto controllo il match. Solo illusione di risalire la corrente per la Del Fes che affonda per 86-75.