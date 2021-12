Basket Serie B, 12a giornata. Del Fes vincente contro Forio 63-52, terzo quarto decisivo.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes vince bene contro Forio, ha saputo scavare il solco nel terzo quarto, amministrando bene nell’ultimo e vincendo per 63-52. Tredici punti a referto per Marra, 12 per Hassan, 11 per Spizzichini. Tra gli isolani punti smazzati per la gran parte da Grilli, 17 e Milosevic, 19. Gli avellinesi salgono a 6 punti in classifica, rimane a 10 Forio.

Primo quarto. La Del Fes si presenta con questo quintetto: Basile, Marra, D’Andrea, Hassan, Spizzichini. Lo starting five di Forio è composto da Caceres, Orsini, Ciarpella, Milosevic e Grilli. Buono l’inzio della Del Fes che raggiunge un vantaggio di 12-4, coach Iovino chiama time out. Botta e risposta tra Milosevic e D’Andrea, il 2-9 ischitano riequilibra la situazione (14-13). Sugli scudi Grilli che mette a referto 7 punti di fila. Marra scuote la Del Fes con un bel canestro, poi il ferro sputa un suo tentativo da tre. Il primo periodo si chiude con un 2+1 di Milosevic che vuol dire perfetta parità (16-16).

Secondo quarto. Agbogan, Spizzichini e Hassan siglano il 6-0 avellinese, dall’altra parte uno su due ai liberi per Ciarpella. Il parziale si rimpingua con Mavric (10-1), in mezzo Hassan sbaglia da oltre l’arco. Orsini e Milosevic, quest’ultimo dopo azione ben orchestrata e schiacciata, portano acqua alla causa isolana. Benedetto richiama i suoi. Bravo Venga per la Del Fes a spezzare il trend, risponde Milosevic con appoggio a canestro. Grilli porta Forio a -4 (30-26), Hassan si incaponisce da oltre l’arco, gli riesce un tentativo, così come a Milosevic che aveva dato il -1 agli ischitani (30-29). Il primo tempo si chiude sul 32-29.

Terzo quarto. Dopo due minuti abbondanti il primo canestro è di Hassan, Milosevic ribadisce il -3 ospite. E’ una lotta serrata, i 5 punti di Marra rappresentano oro colato per la Del Fes (41-33), poi palla rubata e schiacciata di Agbogan. Forio fa solo uno su due con Orsini, Spizzichini e Marra portano gli irpini sul +13 (47-34). Lo stesso Orsini subito dopo non sbaglia dalla linea della carità. Il massimo vantaggio biancoverde giunge sul 51-36, poi tripla di Grilli e canestro di Milosevic. Al 30′ 53-41, due punti importanti di D’Andrea.

Quarto quarto. Forio si rifà sotto con la bomba di Grilli e il canestro di Antonacci (53-46). Ci pensa Basile con un altro tiro da oltre l’arco a tenere a debita distanza gli avversari, mancano 2′ ma praticamente si è smesso di andare a canestro (58-48). Milosevic indovina un solo libero, Spizzichini e Basile chiudono la pratica, la bomba di Orsini fissa il risultato finale sul 63-52.

