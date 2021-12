Basket Serie B, 10a giornata. La Del Fes si deve inchinare al DelMauro contro Pozzuoli, finisce 55-67.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes viene piegata al DelMauro nel derby contro Pozzuoli. Dopo una falsa partenza, prontamente rimediata, gli avellinesi incappano in un pesante 0-13 nel secondo quarto. Da lì la squadra ospite ha saputo mantenere il vantaggio aggiudicandosi con un minimo scarto anche terzo e quarto quarto. In casa avellinese 20 punti per Spizzichini, 19 per Gallo in quella flegrea. E’ l’ottava sconfitta in 10 partite per la Del Fes.

Primo quarto. Del Fes con questo quintetto: Marra, Agbogan, Hassan, Spizzichini e D’Andrea. La Virtus Pozzuoli risponde con Gallo, Rossi, Longobardi, Gaye e Thiam. I puteolani aprono con uno 0-7, di cui 5 punti griffati Gallo. E’ Spizzichini a siglare il primo canestro avellinese ma alla bomba di Rossi, coach Benedetto chiama time out. Ancora Spizzichini riduce il gap (4-10), Pozzuoli si riporta a +8 in una fase in cui si va poco a canestro. E’ Rossi a togliere il tappo dal ferro con una bomba da casa sua non sfruttando il libero derivante dal fallo subito. La Del Fes piomba a -11, Spizzichini non ci sta ed è infallibile dalla linea della carità, dà seguito Mavric per l’8-15, la bomba di Agbogan fa registrare il 7-0 irpino. Ora è coach Tagliaferri a richiamare i suoi. Non si arresta il parziale biancoverde, due punti importanti di D’Andrea. Situazione che ritorna quasi in equilibrio, alla prima sirena 13-15.

Secondo quarto. Con una palla rubata, Caresta, andando a canestro, interrompe il digiuno ospite. Agbogan risponde alla grande con un’altra tripla (16-17). Il sorpasso è firmato Spizzichini che riceve gran supporto da Marra con una palla rubata. Il solito Spizzichini porta Avellino sul +3, ci pensa Gaye a far segnare il 20-19. I viaggianti trovano i punti di Thiam e Longobardi, 20-23. Fase concitata del match quando mancano 2’28” alla fine del primo tempo. I puteolani non si fermano, facilitati dal black out avellinese, facendo segnare un cospicuo parziale di 0-13. Il 2 su 3 di Hassan determina il 22-30 del primo tempo.

Terzo quarto. Si riparte con un 2-1, scaturito da tiri liberi. Spizzichini trova il suo dodicesimo punto, poi apparecchia per la bomba di Agbogan. E’ una pioggia di triple, prima Longobardi e poi Hassan (31-35). Il canestro di D’Andrea vale il -2 Del Fes. Thiam e Gallo, non completato un gioco da tre per quest’ultimo, fanno registrare una impennata puteolana col 35-43. D’Andrea ed Ense, 1 su 2, non fanno scappare gli avversari. Il solito Gallo devasta il pitturato avellinese, 2+1. I ragazzi di Benedetto sono sul pezzo ma la salita si fa più irta dopo la prodezza di Longobardi, 40-49. Così recita il tabellone al 30′.

Quarto quarto. La Virtus incrementa il vantaggio, 4-0 dopo 2′ di gioco. Hassan tampona, poi la Del Fes spara a salve ma pareggia il mini parziale avversario con i liberi di Spizzichini. Dalla lunetta, con Rossi, gli ospiti ribadiscono il +12 (44-56). Avellino sembra spegnersi, Caresta indovina la tripla del +14 Bava Pozzuoli, poi ne arriva un’altra di Gaye. Mancano 3′ alla fine, speranze ridotte al lumicino per la Del Fes. Ancora di più quando Mavric sbaglia una clamorosa palla e Caresta va a canestro. Al PalaDelMauro finisce 55-67.

