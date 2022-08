Basket. La Del Fes ingaggia il classe 2003 Gabriele Signorino.

Gabriele Signorino è un nuovo giocatore della Del Fes per la sta 2022/2023. Nato il 15 marzo del 2003 è un playmaker di 182 centimetri. La scorsa stagione ha fatto parte del roster dell’Eurobasket Roma .

Ad Avellino ricoprirà il ruolo di terzo playmaker ed andrà ad allungare la rotazioni nel reparto esterni. Ottimo ballhandling ed uno contro uno, con un discreto tiro da tre punti che può migliorare.

“Ha già notevole esperienza ed è abituato a vivere fuori casa – spiega coach Salvatore Formato – oltre all’Eurobasket ha giocato in C Silver con la Vis Reggio Calabria. E’ un playmaker intenso, aggressivo e dotato di un buon uno contro uno ed un ottimo ballhandling. E’ il profilo giusto, perché è un giocatore con fame e voglia di emergere. Mi ha colpito molto quando era alla Vis Reggio Calabria, per la sua competitività e voglia di imparare e crescere. Per queste sue qualità abbiamo deciso di prenderlo ed aggregarlo alla serie B”.