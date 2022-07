BAIANESE. Sospesi i tamponi al drive-in di Avella da parte dell’Asl

Il servizio tamponi che nei mesi scorsi ha funzionato presso il drive -in di Avella è stato sospeso fino a nuove disposizioni da parte dell’ASL di Avellino. Il monitoraggio potrà essere effettuato privatamente in laboratori o farmacie oppure convocati da parte dell’ASL presso un drive-in nella provincia di Avellino. Una sospensione che avviene proprio in un periodo in cui il virus sembra aver ripreso la sua forza oltre a rappresentare un disagio economico per chi necessità di tale servizio.

