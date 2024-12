Avellino, manifestazione al Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, per la giornata del Dono day.

Si è svolto ieri 12 dicembre 2024 con inizio alle ore 16.00 presso la Sala Blu del Complesso Monumentale del Carcere Borbonico, la manifestazione indetta Dal CSV Irpinia Sannio , per celebrare la giornata del “ Dono Day “. Vi hanno preso parte rappresentanti e volontari di oltre 200 associazioni di volontariato aderenti al CSV Irpinia Sannio (CESVOLAB).

Per gli organizzatori dell’evento , erano presenti Raffaele Amore ( Presidente CSV Irpinia Sannio ETS,) , Maria Cristina Aceto ( Direttrice del CSV Irpinia Sannio ETS ) e i Consiglieri CSV : Romeo D’Adamo, Pasquale Orlando, Antonietta Raduazzo, Luca Cioffi e Francesco Giacobbe. Ha moderato le varie fasi della manifestazione, Marina D’Apice.

Prima dell’inizio della manifestazione, è stata ricordata la figura di Raffaele Ettore Lucido, scomparso recentemente e componente del consiglio direttivo. Persona, molto nota per la sua militanza nel volontariato e nelle istituzioni provinciali e regionali.

Dopo vari interventi sono iniziate le premiazioni, sia dei volontari, che si sono distinti nella loro opera, e sia alcune associazioni operanti da anni.

Al termine, abbiamo posto qualche domanda alla Direttrice Aceto: E’ rimasta soddisfatta per la partecipazione di tanti associazioni aderenti al CSV ? : una manifestazione molto partecipata, le associazioni ormai riconoscono questa come una tradizione. Una bellissima tradizione, da parte del centro servizi per il volontariato. Ma è anche una occasione per fare una sorpresa, per esprimere gratitudine verso i volontari, che si sono contraddistinti nel corso dell’anno per aver svolto il loro servizio in modo egregio, o dato, una particolare testimonianza e sensibilità di audacia nel fare volontariato. Quindi, noi abbiamo premiato le associazioni che hanno tratto il loro anniversario di costituzione dell’associazione, partendo : dai 5 anni, 10 anni, 15 anni, 20 anni e di più. Inoltre abbiamo premiato, tutti quei volontari segnalati dalle associazioni di appartenenza. Quindi, è stato un evento molto, molto partecipato, ma condiviso in questa opera di bontà per il dono e benessere. Per noi stessi, e per quelli che ci circondano “.

Anche il complesso monumentale dell’ex Carcere Borbonico, è diventato per voi un simbolo ? : questo evento nell’ex Carcere Borbonico, in questo caso è diventato il simbolo del dono , per premiare, il significato del donare in moedo solidale “.

Una giornata particolare, per i protagonisti, che operano nel volontariato, anche, con sacrifici, non sempre a volte apprezzati da elementi minori delle comunità. Una manifestazione, molto interessante, e ben gestita, da Rossella Colella

Carmine Martino