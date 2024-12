Mugnano del Cardinale – “Un presepe spettacolare” degli alunni della Lanterna Magica English bilingual school

Nel pomeriggio di ieri nella parrocchia dell’ Ascensione, i piccoli alunni della “Lanterna Magica” hanno portato in scena “Un presepe spettacolare”.

Samo nella Greccio del 1200, i bambini della scuola aiutanti di Francesco sono molto indaffarati per la preparazione del presepe.

Grazie all’aiuto degli abitanti di Greccio, interpretati dai genitori dei bambini, quest’anno vorrebbero preparare “Un presepe Spettacolare”, insomma hanno un’idea bizzarra, pensando più alla spettacolarità che al vero significato del Natale.

Per fortuna tutto va storto e capiscono che non c’è nessun presepe spettacolare poiché Gesù è nato in un umile grotta, e la semplicità e’ il miglior modo per ricordarlo.

Grande è stato il successo per l’evento e tanta la gioia dei piccoli attori. (L.C.)