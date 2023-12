Avella – Successo per l’ “Open day” dell’IC Monsignor P. Guerriero. Foto

Gli Open Day rappresentano l’occasione ideale per visitare gli istituti scolastici e conoscere la loro offerta formativa. In quest’ ottica, nel pomeriggio di oggi, si è tenuto l’Open day all’ IC “Monsignor Pasquale Guerriero”. L’ evento ha riscosso un enorme successo nonostante le avverse condizioni meteo.

Tantissimi futuri allievi, accompagnati dai propri genitori, hanno visitato i plessi dell’ istituto. In ogni grado: infanzia, primaria e secondaria di primo grado erano stati allestiti dei laboratori interattivi. All’infanzia c’erano i laboratori pittorico, manipolativo e di motoria; alla primaria i laboratori di informatica, motoria, lettura, musica e arte; alla secondaria di primo grado i laboratori di scrittura creativa, scienze, storia, geografia, drammatizzazione, lingua straniera, musica e arte.

Ad accogliere i futuri discenti c’era il dirigente scolastico dott. Vincenzo Gagliotta, con tutto il corpo docente e il personale ATA. Alcuni alunni hanno ricoperto il ruolo di cicerone, facendo da guida ai visitatori. Si può affermare che l’open day è un’operazione di trasparenza e di garanzia, da esso traspare l’accoglienza e la qualità dell’ istituto che lo organizza e l’Ic Monsignor P. Guerriero rientra sicuramente tra le eccellenze del territorio.(L. C.)