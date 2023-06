AVELLA. Song Summer Festival, ieri la prima serata. In gara 16 concorrenti. Video

La prima delle due serate della seconda edizione del Song Summer Festival è andata in scena ieri sera, sabato 24 giugno, nell’ accogliente anfiteatro romano. Una produzione targata GRS (Gruppo Radio Sperone) con media partner Radio Punto Zero e Radio Avella e con il coinvolgimento delle Proloco e Forum giovanili mandamentali. Sul palco sono saliti 16 artisti, provenienti da diverse località, nuove promesse della musica, ognuno ha proposto un brano. La serata è stata aperta dall’esibizione della banda della Polizia Penitenziaria che ha suonato l’inno nazionale, dopo che nel pomeriggio alle 18 ha tenuto in piazza Convento un momento di raccoglimento per ricordare due vittime avellane morte in servizio nello svolgimento del loro dovere. Questa sera si terrà la seconda serata, ieri funestata nella parte finale da un fastidioso vento, e la giuria formata da giornalisti, radiofonici e professionisti della musica, gli ambiti premi.

In allegato un nostro reportage video di interviste e momenti della serata.