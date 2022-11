AVELLA. Interrogatorio di garanzia per un giovane denunciato per stalking. Divieto di avvicinamento alla sua ex

Denunciato dalla sua ex per stalking, un giovane mandamentale è comparso questa mattina dinanzi al giudice per essere interrogato. Il giovane difeso dall’avv. Antonio Falconieri è accusato di aver avuto nei confronti della sua ex ragazza condotte moleste e di violenza privata oltre a pedinarla e a messaggiarla e telefonarla nei più svariati orari della giornata. La ragazza ha denunciato alle autorità tali condotte ossessive e violente al punto che nei suoi confronti è stato emesso un divieto di avvicinamento e di comunicazioni con la stessa con qualsiasi mezzo. Il Gip Gritelli ha però non ritenuto applicare l’aggravamento della misura cautelare.