Il forum delle persone disabili di Avella esprime il proprio compiacimento per la costituzione nel nuovo governo del Ministero per le disabilità, uno strumento adatto a creare per i portatori e le portatrici di handicap progetti, finanziamenti e legislazioni appropriate.il forum delle persone disabili non esprime alcun giudizio di tipo politico. Il delegato alla disabilità Vincenzo Serpico.