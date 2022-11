ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 26 Novembre 2022

S. CORRADO VESCOVO

—————————-



Settimana n. 47

Giorni dall’inizio dell’anno: 330/35

A Roma il sole sorge alle 07:13 e tramonta alle 16:41 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:38 e tramonta alle 16:42 (ora solare)

Luna: 10.14 (lev.) 18.53 (tram.)

Perigeo lunare alle ore 3 – distanza: km. 362.815.

Proverbio del giorno:

Chi bene istrumenta, ben s’addormenta

Aforisma del giorno:

Non fare attenzione a tutte le dicerie che si fanno, per non sentir che il tuo servo ha detto male di te, perché il tuo cuore sa che anche tu hai detto tante volte male degli altri. (Ecclesiaste)