I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 10’30 di oggi 18 agosto, sono intervenuti allo svincolo per Solofra del raccordo autostradale Avellino – Salerno, per un incendio che ha interessato un’autovettura in transito. Le fiamme che si sono sprigionate nel vano motore sono state spente mettendo anche in sicurezza il veicolo. Per le due persone a bordo oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.