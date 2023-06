Slovenia formato FAMILY

Se ogni volta che ci mettiamo alla ricerca di una destinazione per le nostre vacanze, la prima domanda che ci facciamo è “ma sarà adatta per i bambini?”, allora vale davvero la pena prendere in considerazione la Slovenia: nazione green, accessibile e dalle infinite esperienze per tutta la famiglia. E anche per le famiglie di tutti i gusti: da queste parti la parola d’ordine è varietà: in pochi km, infatti, si concentrano le più svariate possibilità per creare, nei più piccoli, ricordi di una vita. Quella volta che siamo andati in Slovenia e… diventerà l’incipit dei vostri racconti ad amici e familiari e vorrete riaprire gli album di foto scattate in attimi di pura gioia, da guardare e riguardare.

Ecco le migliori esperienze per famiglie per una vacanza in Slovenia.

La Slovenia dei parchi avventura

Già soltanto per la sua morfologia la Slovenia può essere considerata un gigantesco parco avventura: un paese fatto per due terzi di vegetazione, un verde diffuso che riveste un territorio estremamente variegato in una superficie non molto più grande di quella del Veneto. Partendo da est, al confine con l’Ungheria, il Parco Avventura del Lago di Bukovnik offre l’esperienza unica del volo della cicogna: zip-line adatta a tutte le età.

Le colline verdeggianti fuori Maribor ospitano il Parco Avventura di Vurberk, avventura adrenalinica a due passi da Ptuj, la città più antica della Slovenia e capitale vitivinicola della Pannonia. Muovendosi verso la Slovenia centrale, anzi, esattamente nel suo centro geografico, sorge il Parco Avventura GEOSS, il più grande della nazione con un totale di circa 200 m di percorsi zip-line, per una discesa da cuore in gola.

Più vicino all’Italia, invece, il Parco Avventura di Postumia è nel pieno delle colline di terra rossa del Carso, a 200 metri dalle famose grotte.

E mentre i grandi si godono le terme… i bambini non pagano!

Sono molti i centri termali della Slovenia che, oltre al relax per i genitori, forniscono un’esperienza divertente e indimenticabile anche per il più piccoli. Con i pacchetti Family Fun delle Terme Olimia, ad esempio, fino a 2 bambini a famiglia non pagano il pernottamento in hotel e gli ingressi al parco acquatico Aqualuna, dove regna il vorticoso scivolo King Cobra che non è un serpente, ma un’esperienza di pura adrenalina solo per i più temerari.Pacchetto per le famiglie Family Fun 2023 a partire da 699€ per due persone per tre notti in Hotel Breza**** con trattamento di mezza pensione nel mese di agosto, con due letti aggiunti per bambini in omaggio: primo figlio fino a 11 anni compiuti e secondo figlio fino a 4 anni compiuti.Accanto alle Terme Čatež, invece, sorge un ampio acquapark, completo di piscina con le onde, scivoli d’acqua e anche un’isola dei pirati. Tra gli animatori, c’è anche il Folletto di Čatež, figura mitologica che popola queste terre, ma che nel parco acquatico delle terme insegna ai bambini a nuotare.Pacchetto Vacanze per Famiglie a partire da 585€ per due persone per tre notti in Hotel Čatež*** con trattamento di mezza pensione nel mese di agosto, con due letti aggiunti per bambini in omaggio: primo figlio fino a 11 anni compiuti e secondo figlio fino a 4 anni compiuti.

Impariamo a fare il sale nell’Istria slovena

Nonostante la fascia costiera slovena misuri poco meno di 50 km, nasconde al suo interno un denso scenario fatto di spiagge bandiera blu e di antichi borghi marinari. Quello che contraddistingue questo angolo sloveno di mar Adriatico è l’eccezionale salinità delle acque, di cui si erano già accorte le popolazioni più antiche. Già in un documento redatto alla presenza di Carlo Magno nell’anno 804, si menziona il circondario di Pirano come una terra di produzione di un sale unico, ancora oggi considerato l’oro bianco della costa slovena. Questa lunghissima tradizione viene oggi tramandata ai più piccoli nelle saline di Santa Lucia, appena fuori Portorose, con attività che permettono ai ragazzi di divertirsi e imparare mettendo le mani in pasta, anzi, nel sale.Tariffe: 33€ a bambino. Durata: 3 ore

In bicicletta sulle strade dei campioni

Lo scorso 28 maggio Roma ha celebrato il nuovo Re del Giro di Italia: Primož Roglič si è aggiudicato la 106ª edizione del Giro. Asso del ciclismo mondiale, già Oro Olimpico a Tokyo e vincitore di tre edizioni consecutive della Vuelta a España, Roglič ha fatto della Slovenia la diciassettesima nazione ad aggiudicarsi questa storica competizione. Assieme a Tadej Pogačar, Roglič è, senza ombra di dubbio, il portabandiera di una golden generation del ciclismo sloveno, che riesce a imporsi ogni anno in tutti i grandi appuntamenti del calendario delle gare.

Per celebrare gli straordinari risultati di questi grandi campioni, che da bambini le prime pedalate le hanno date proprio su queste strade, ecco tre luoghi perfetti per un’escursione in famiglia in bicicletta.

Kranjska Gora. Sapevate che, prima di diventare un campione di ciclismo, Primož Roglič era un professionista di salto con gli sci? Proprio Kranjska Gora, che d’inverno ospita le gare di Coppa del Mondo di questa specialità, diventa con l’estate un terreno perfetto per una biciclettata in famiglia, con 150 km di percorsi ciclistici ai piedi del monte Tricorno e anche diversi mountain bike-trail per mettersi alla prova.

Parenzana. Lungo il percorso di un’antica ferrovia a scartamento ridotto, costruita dall’Impero asburgico per collegare Trieste a Parenzo (oggi Croazia), è nata nel 2006 una strada ciclabile (si consiglia la mountain bike per i frequenti tratti di strada bianca) di 120 km arricchiti da gallerie che si alternano a incantevoli scorci sull’Adriatico. Gran parte del tratto sloveno, infatti, costeggia il mare di Capodistria, Pirano e Portorose, passando anche dalle saline, dove il sole si specchia a ogni tramonto passando da una vasca all’altra fino a sparire nell’orizzonte.

Bassa Carniola in bici. Quella che in sloveno si chiama Dolenjska, la bassa Carniola, è una regione caratterizzata da morbide colline, corsi d’acqua e gradevoli stradine tra i vigneti, che la rendono ideale per una vacanza in bici, per tutta la famiglia. Il pacchetto Romantica Dolenjska permette, in tre giorni, di pedalare lungo le strade di questa romantica regione, con percorsi realizzati su misura per voi da specialisti delle due ruote. Tariffe: a partire da 125€ a persona per due notti con trattamento di mezza pensione all’Aparthotel di Novo Mesto, con l’opzione addizionale di un tour guidato nella vegetazione locale con degustazione di vini.

A. Cascone