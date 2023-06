4 HOTEL, LA NUOVA STAGIONE TELEVISIVA APPRODA ALL’HOTELLERIE MALTESE

Il 15 giugno andrà su Sky e in streaming su NOW, in prima assoluta, la puntata girata a Malta dello show cult Bruno Barbieri – 4 Hotel. La produzione televisiva ha portato il conduttore e chef Bruno Barbieri sull’isola principale dell’arcipelago maltese per girare una puntata di uno dei format di maggior successo di Sky.

In questo ciclo di episodi, Bruno Barbieri 4 Hotel – produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia – per la prima volta dedica due puntate della stagione a destinazioni estere e Malta è una di queste. Nell’episodio che mostra alcuni dei migliori boutique hotel presenti sull’isola, Bruno Barbieri 4 Hotel ha selezionato e messo in competizione tra loro l’Iniala Hotel, il 66 Saint Paul’s, entrambi a Valletta, il Cugó Gran Macina Grand Harbour a Senglea e lo Xara Palace a Mdina.

Si tratta di 4 strutture eccellenti che raccontano l’evoluzione dell’hotellerie a Malta dove oggi sono presenti alberghi pronti a ricevere un ampio range di clientela, soddisfacendo anche quella più raffinata ed esigente.

I 4 hotel maltesi in gara hanno in comune la caratteristica di saper offrire un soggiorno all’altezza delle aspettative del turista italiano, ma mantenendo l’autenticità locale, poiché tutti nascono tra le mura di splendidi palazzi nobiliari o antichi edifici completamente ristrutturati dove, accolti da ogni confort, si può respirare la storia gloriosa dell’arcipelago maltese. Inoltre, le 4 strutture, accuratamente selezionate dalla produzione, si trovano in altrettanti punti strategici dell’isola, da cui ogni ospite può facilmente partire per un itinerario in giusto equilibrio tra cultura, mare e natura.

VisitMalta ha accolto sulle isole con piacere la produzione dello show che fortemente ha voluto dedicare una puntata della nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel a Malta. La scelta è ricaduta su Malta in quanto meta amatissima dagli italiani, ma anche perché le strutture presenti soddisfano pienamente gli standard necessari per lo spettacolo condotto da Bruno Barbieri.

Il conduttore commenta così l’esperienza: “Erano anni che volevamo portare all’estero 4 Hotel, ero sicuro che avremmo incontrato persone straordinarie, persone capaci di creare inedite forme di ospitalità grazie anche a un tocco di Italia che ovunque, nel mondo, è considerato un plus. Questo è successo anche a Malta, dove ho vissuto un’esperienza che mi ha riempito il cuore di gioia e gli occhi di bellezza: l’avevo già visitata in passato ma tornarci ora per le nostre sfide tra albergatori ci ha permesso di scoprire e far scoprire altri lati nascosti di questo Paese e tradizioni stupende. Già non vedo l’ora di poterci tornare!”

Ora non resta che attendere il 15 giugno per scoprire quali tra questi agguerriti albergatori ha ricevuto il titolo di miglior hotel di Malta: Bruno Barbieri 4 Hotel è ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go.

www.visitmalta.com

A. Cascone