La Sandro Abate ufficializza Angelo Creaco.

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione in corso il diritto alle prestazioni sportive di Angelo Creaco, universale, classe 1989.

Angelo Creaco arriva dal Cormar Polistena dove da inizio campionato ha disputato 13 gare ufficiali, realizzando 4 reti. Con la stessa maglia nella scorsa stagione è stato autore di 21 gol in 22 partite. In carriera ha indossato anche le maglie di Cataforio e Augusta.

“Sono molto orgoglioso di poter giocare in una società importante e ambiziosa come la Sandro Abate, ha dichiarato Angelo Creaco, arrivo in un gruppo solido e affiatato, sono a disposizione per dare il mio contributo. Ringrazio la proprietà per la fiducia, ripagherò tale fiducia dimostrando sul campo il mio valore come sempre ho fatto. Non vedo’ l’ora di giocare al palazzetto davanti ai nostri tifosi, mi hanno raccontato che dà una carica incredibile”.

adsense – Responsive – Post Articolo