Il dibattito in programma oggi, sabato 26 Novembre presso la sala Consiliare del Comune di Sperone, alle ore 17.30, su iniziativa politica organizzata dal gruppo dei “Popolari, riformisti e Liberali” dal nome “Centro in cammino. Il futuro della Nazione, il nostro futuro”, è stato rinviato per le avverse condizioni meteo. Sarà a cura degli organizzatori comunicare la prossima data.