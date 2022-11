Sarebbe stato un corto circuito a causare le fiamme all’interno del plesso della Primaria di Sperone questa sera in via Sant’Elia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Avellino che hanno delimitato l’area evitando che le fiamme si espandessero in altre zone del plesso. Le fiamme si sono sprigionate da un quadro elettrico di un’aula posta al piano terra. Danni ingenti e la scuola rimarrà chiusa nei prossimi giorni.