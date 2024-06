Sirignano: Grande successo per la Manifestazione di fine anno della Scuola dell’Infanzia “La Girandola”

I Bambini di 3 Anni: “Vivere a Colori”

La manifestazione per i bambini di 3 anni ha avuto come tema “Vivere a Colori”. I piccoli hanno incantato il pubblico con la loro energia e creatività, esibendosi in una serie di esercizi di attività motoria che hanno dimostrato il loro sviluppo fisico e la loro capacità di coordinazione. Le esibizioni, piene di colori e allegria, hanno regalato sorrisi e applausi calorosi da parte dei genitori e degli insegnanti.

I Bambini di 4 Anni: “La Storia di Peter Pan”

Il gruppo dei bambini di 4 anni ha presentato “La Storia di Peter Pan”, il celebre racconto del bambino che non voleva crescere. Attraverso canti, balli e recitazioni, i bambini hanno ricreato l’affascinante mondo di Peter Pan e dei suoi amici, trasportando il pubblico nell’incantata isola che non c’è. Le loro performance hanno dimostrato un notevole impegno e una grande capacità di lavorare insieme per creare uno spettacolo memorabile.

I Bambini di 5 Anni: “Un Baule Pieno di Ricordi”

Infine, i bambini di 5 anni hanno chiuso la manifestazione con “Un Baule Pieno di Ricordi”, un’emozionante rappresentazione che ha raccontato il loro percorso scolastico e le esperienze vissute negli anni passati alla scuola dell’infanzia. La narrazione, arricchita da aneddoti e momenti significativi, ha commosso i presenti, culminando con la cerimonia di consegna dei diplomi. Questo momento simbolico ha segnato il passaggio dei bambini alla scuola primaria, celebrando il loro sviluppo e i traguardi raggiunti.

Una Giornata di Emozioni e Festeggiamenti

La manifestazione di fine anno della scuola dell’infanzia “La Girandola” ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare i progressi e le conquiste dei bambini. Genitori, insegnanti e amici hanno potuto condividere momenti di gioia e orgoglio, assistendo alle esibizioni che hanno messo in luce il talento e l’entusiasmo dei piccoli protagonisti.

L’evento ha ribadito l’importanza della scuola dell’infanzia come luogo di crescita e scoperta, dove i bambini possono esplorare, imparare e sviluppare le loro capacità in un ambiente stimolante e accogliente. La manifestazione si è conclusa con applausi scroscianti e tanti sorrisi, lasciando a tutti i presenti un dolce ricordo di questa giornata speciale.