SPERONE. Ricorrenza del 4 Novembre, cerimonia commemorativa dei caduti in guerra. Il programma della mattinata

Il Comune di Sperone, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti, sezione di Sperone, si prepara a celebrare il 4 novembre, un giorno di grande significato nazionale in Italia, dedicato all’anniversario dei caduti in guerra e alla giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

La cerimonia commemorativa avrà luogo in piazza Luigi Lauro ed è un’occasione importante per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la loro vita per la patria. L’evento inizierà alle 9:45 con il raduno dei reduci combattenti e delle forze armate, al quale si unirà una delegazione degli studenti e dei docenti dei plessi scolastici locali.

Alle 10:15 sarà celebrata una santa messa presso la chiesa parrocchiale di corso Umberto, un momento di preghiera e riflessione che sottolinea l’importanza di questo giorno speciale. La funzione religiosa unirà la comunità in un momento di devozione e ricordo.

Al termine della messa, la cerimonia di commemorazione dei caduti in guerra avrà luogo in piazza Luigi Lauro. Questo sarà il momento in cui la comunità si unirà per rendere omaggio a coloro che hanno dato la propria vita per la patria. L’evento sarà un’occasione per ascoltare discorsi significativi, deporre fiori ai monumenti e esprimere gratitudine per il coraggio e il sacrificio dei nostri eroi.

L’intera comunità di Sperone è invitata a partecipare a questa importante cerimonia, in cui si onorerà la memoria dei caduti in guerra e si celebrerà l’Unità Nazionale e le Forze Armate. È un momento di riflessione sulla storia del nostro Paese e di gratitudine per coloro che hanno servito con onore e dedizione. La partecipazione di giovani e adulti contribuirà a mantenere viva la memoria di questo giorno speciale nella storia italiana.