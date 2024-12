Castello di Avella: guasto elettrico causa disagi a TV e rete telefonica

Avella – Un problema alla rete elettrica nei pressi della località Castello di Avella sta causando disagi significativi nel mandamento baianese. A causa del guasto, verificatosi nella serata di ieri, si registra l’assenza dei segnali televisivi della RAI in tutta l’area, oltre a interruzioni nei servizi del ripetitore telefonico di Eolo, che fornisce copertura nella zona avellana.

I tecnici dell’Enel sono già al lavoro per risolvere il problema e ripristinare l’energia elettrica nel più breve tempo possibile. Tuttavia, la mancanza di corrente sta creando difficoltà per i residenti, che lamentano l’assenza di servizi essenziali come le trasmissioni televisive e la connettività telefonica e internet.

La situazione ha messo in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture locali, in particolare quelle situate in aree più isolate come la località Castello, dove un guasto elettrico può avere ripercussioni diffuse sul territorio.

Le autorità locali invitano la popolazione a pazientare, assicurando che gli interventi sono in corso per risolvere il guasto e ripristinare la piena funzionalità dei servizi entro le prossime ore.