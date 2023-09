IRPINIA. “Il Normanno e i segreti del Castello” di Eleonora Davide disponibile su Amazon e gli store online

Siamo di annunciare la pubblicazione del libro curato dal Team Rossoquadro-servizi editoriali. Finalmente ha visto la luce il nuovo romanzo di Eleonora Davide, dopo i primi due capitoli della saga dedicata al Normanno, con i romanzi storici “Il Normanno” (2019) e “Dominus, il codice del destino”(2021), l’autrice torna alle stampe con “Il Normanno e i segreti del Castello” per completare la trilogia che prende le mosse dalle avventure di Guglielmo il Carbone, signore di Monte Forte, ed è ambientata nell’Irpinia medievale. In questo romanzo sarà il giovane e avventuroso Martino a tirare le fila della trama, dove non mancano avventura, amore, un pizzico di mistero, storia e anche un appiglio fantasy.

Dopo il lungo tour che ha visto presentare i due precedenti capitoli della saga in castelli e borghi non solo irpini, una nuova avventura aspetta questo romanzo, che l’autrice ha voluto dedicare al compianto Armando Montefusco, storico e amico, le cui ricerche sono state per lei fonte di ispirazione e di consultazione.

Eleonora Davide è autrice di un altro romanzo storico, “Il Fiore del Carso, una linea tra due mondi” (2020), ambientato tra gli anni ’30 e ’60 del Novecento, che la settimana scorsa è stato presentato anche a Trieste.

2023, Castello di Monteforte

Al calar del sole Martino e Marianna si appartano tra gli antichi ruderi sulla collina, attratti dalla romantica atmosfera del luogo. Ma, improvvisamente, accade qualcosa di imprevisto: Martino viene catapultato in un’avventura che ha dell’incredibile. Nel suo straordinario viaggio nel tempo il ragazzo scopre gli insospettabili segreti custoditi da secoli dall’antico maniero, il Castello del normanno Guglielmo il Carbone.

Riguardo a Il Normanno è stato scritto:

«Il Normanno, il protagonista eponimo del romanzo di Eleonora Davide è il nostro Highlander…» Gianni Colucci, Il Mattino di Avellino del 20 aprile 2019

«La fervida fantasia dell’autrice è eccezionale e questo libro è un ottimo viatico per i giovani, anche in virtù della documentazione storica.» Giuseppe Muollo, Direttore del Museo della Civiltà Normanna di Ariano Irpino