AVELLA. Sagra della Castagna e Nocciola, i “Serial Griller” ospitano Gigione in piazza Convent0

Grande iniziativa della “APS I SERIAL GRILLER” che in occasione della serata di venerdì ospiteranno lo spettacolo musicale di Gigione, il noto showman e cantante che porterà tutta la sua verve e simpatia nella Sagra della Castagna e della Nocciola di Avella. Ennesima grande sorpresa della neonata associazione avellana, che sin da subito è salita alla ribalta non solo per la bontà dei prodotti che propone ma anche per gli spettacoli musicali con cui accompagna le sue uscite: già venerdì scorso i “GRILLERS” avevano riempito la piazza con il concerto dei CSIC, importante cover band di Vasco Rossi. Appuntamento dunque per venerdì 20 ottobre in Piazza Convento ad Avella per il grande concerto-spettacolo di Gigione, durante il quale gli spettatori potranno deliziarsi con le leccornie preparate presso lo stand dei Serial Griller.

Divertimento e prelibatezze sono il perfetto abbinamento per trascorrere qualche ora di serenità, il tutto grazie all’impegno e alla dedizione che questa Associazione ogni volta mette in campo.