AVELLA. Nominati i rappresentanti in seno all’Unione dei Comuni. Ecco chi sono

AVELLA- Saranno tre a rappresentare la cittadina archeologica in seno all’Unione dei comuni. Per la maggioranza saranno Lina Gaglione e Nicoletta Longobardi. Non essendo membri dell’esecutivo potranno far parte dell’assise intercomunale. Per la minoranza ci sarà Chiara Cacace. Appuntamento quindi domani per l’elezione del nuovo presidente, indicato il sindaco di Quadrelle Simone Rozza. Ci sarà quindi la Staffetta con Enrico Montanaro sindaco di Baiano, la riunione si terrà presso il teatro Colosseo a Baino alle ore 19,00.

Albino Albano