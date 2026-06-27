Avella, il Teatro Comunale aperto come rifugio dal caldo: locali climatizzati e dal prossimo settimana parte il cineforum estivo

Di fronte all’ondata di calore che interesserà il territorio fino a lunedì, l’Amministrazione Comunale di Avella ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza il Teatro Comunale “Domenico Biancardi”, trasformandolo in un punto di ristoro climatico per offrire sollievo dalle alte temperature.

Dalle ore 11:00 alle ore 17:00, i cittadini potranno accedere gratuitamente alla struttura, climatizzata e accogliente, per trascorrere le ore più calde della giornata in un ambiente fresco e confortevole. L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione, con particolare attenzione agli anziani, alle persone fragili e a chi, per necessità, si trova fuori casa nelle ore di maggiore caldo.

L’Amministrazione invita inoltre la cittadinanza ad adottare le principali misure di prevenzione contro le alte temperature: bere molta acqua, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

L’iniziativa avrà anche un seguito culturale. A partire dalla prossima settimana, infatti, il Teatro Comunale ospiterà un cineforum estivo: durante le ore più calde saranno proiettati film, offrendo ai cittadini un’occasione per trascorrere qualche ora in compagnia, in un ambiente climatizzato e piacevole.

Un progetto che coniuga sicurezza, benessere e cultura, trasformando uno dei principali luoghi culturali della città in uno spazio di accoglienza e socialità al servizio della comunità, soprattutto nei giorni in cui il caldo rende più difficili le attività quotidiane.